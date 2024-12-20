Fed'in faiz kararı sonrasında Bitcoin'de düşüş sürüyor

Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz çarşamba günü politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürdü.

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından yükseliş trendini sürdürerek 108 bin doları aşan Bitcoin, Fed'in faiz kararının ardından gerilemeye başladı.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin'de düşüş devam ederken bugün yüzde 4,63 ve 4 bin 688 dolar kayıpla 96 bin 737,4 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM'DA GERİLEME

Altcoinlerden en bilineni olan Ethereum ise dünden bugüne yüzde 8,17 ve 320,12 dolar kayıpla 3 bin 352,58 dolara geriledi.