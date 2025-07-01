Fermuar aksamları ve kimyasallar için ithalat tarifesi belirlendi

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi, başvuru ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

2 BİN 500 TON KONTENJAN

Buna göre, tarife kontenjanı, fermuar imalinde kullanıma mahsus, adi metalden fermuar sürgüleri, monte edilmiş fermuar dişlerine sahip dar bant, pinler ve kutucuklar ile diğer fermuar aksamları için 2 bin 500 ton tarife kontenjanı açıldı.

Ayrıca, bazı kimyasal ürünler için de tarife kontenjanı belirlendi.

TARİFE KONTENJANI

Tarife kontenjanıyla yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Karar kapsamında gerçekleştirilecek ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek.









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