Filo kiralamada dengeler değişiyor: Rota “C Segment” araçlara çevrildi

Bacacı Yatırım Holding şirketlerinden operasyonel kiralama hizmeti sunan Port Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor.

Güçlü finansal yapısı ve geniş hizmet ağıyla iş dünyasına verimlilik odaklı filo çözümleri sunan Port Filo’nun Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’ndaki verilerden hareketle sektörün değişen dinamiklerini değerlendirdi. Bükülmeyen, şirketlerin C segment araçlara yöneldiğini aktardı.

DEĞİŞEN MOBİLİTE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK GELİŞTİRDİĞİ ESNEK ÇÖZÜMLERLE PAZAR PAYINI ARTIRIYOR

Farklı 9 sektörde faaliyet gösteren ve Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding şirketlerinden Port Filo, firmaların değişen mobilite ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği esnek çözümlerle pazar payını artırmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana müşteri odaklı yaklaşımı ve teknolojik altyapısıyla operasyonel kiralama sektöründe fark yaratan Port Filo’nun Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, şirketlerin son dönemde "C Segment" araçlara yöneldiğini söyledi.

“C SEGMENT, VERİMLİLİK VE KONFOR ARAYIŞININ BULUŞTUĞU YENİ DENGE NOKTASI”

Firmaların araç tercihlerinde belirgin bir değişim yaşandığına dikkat çeken Ogün Bükülmeyen, “En son yayınlanan TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na da baktığımızda, daha verimli ve sürdürülebilir modeller çerçevesinde şirketlerin araç tercihlerinde C Segment’e doğru belirgin şekilde yöneldiklerini gözlemliyoruz. Bireysel kullanıcılar da güvenlik ve konfor standartlarını yükseltmek için bu segmente geçiş yapıyor. Kısacası C segmenti, hem verimlilik hem de konfor arayışı nedeniyle sektörün yeni denge noktası oldu.” dedi.

"HİBRİT ARAÇLAR DA ÖNE ÇIKACAK"

Bükülmeyen, önümüzdeki 2–3 yıl içinde hem yakıt tasarrufu sağlayan hem de ikinci el değerini daha iyi koruyan hibrit araçların da filolarda öne çıkacağını düşündüklerini söyledi.