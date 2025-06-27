Finansal İstikrar Komitesi, 'Türkiye ekonomisi başlığında' toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, toplantısının ardından yapılan değerlendirmede, jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla makro finansal istikrarın daha da güçleneceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'na ilişkin bilgi verildi.

DÜNYA VE TÜRKİYE MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜ ELE ALINDI

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla makro finansal istikrarın daha da güçleneceği değerlendirilmiştir. Bankacılık alanında ticari ve bireysel kredi gelişmeleri analiz edilmiş, sermaye ve para piyasalarındaki son dönem gelişmeler ve görünüme yönelik istişarelerde bulunulmuştur.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK