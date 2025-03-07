Fırsatçılar bıktırdı! Marketlerdeki uygun fiyatlı kırmızı et satışına 2 kilo sınırlama getirildi

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Ramazan boyunca vatandaş uygun fiyatlı kırmızı et alabilsin diye fiyatlar sabitlendi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde Et ve Süt Kurumu ESK'nın desteği ile fiyatlar indirime gitti.

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun imzaladığı protokolle Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi.

İstanbul'da ve Ankara'da üye marketlere et, piyasaya göre daha ucuz veriliyor.

Ancak bu kez de kasap ve restoranlar, vatandaşlara tanınan bu hakka göz dikti.

Marketlere erkenden giderek kilo kilo et alan fırsatçılar, reyonlarda etlerin tükenmesine neden oluyor.

Bu işletmeler, marketlerden uygun fiyata aldıkları kırmızı eti vatandaşa daha fazlaya satıyor.

"VATANDAŞLAR İSYANDA

Marketlere et almak için gidenler Ramazan ayında elleri boş evlerine dönünce de "Kasaplar bize de biraz et bıraksınlar." diye isyan ediyor.

SATIŞA İKİ KİLO SINIRI GETİRİLDİ

Sektör temsilcileri, alınan tedbirler kapsamında kırmızı et satışında 2 kilogram sınırı getirildiğini duyurdu.

ET FİYATLARI

Et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada PERDER üyesi markette kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı etin kilosu ise 399 liradan satılıyor.