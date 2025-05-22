Fitch, gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyelini düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasalar için 5 yıllık potansiyel GSYH büyüme tahminlerini revize etti.

Kurum, bu alandaki değerlendirmesini Kasım 2023'te yayımlamıştı.

10 gelişmekte olan ülke için öngördüğü orta vadeli potansiyel büyüme oranının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediğini bildirdi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4'TEN YÜZDE 3,9'A ÇEKİLDİ

Fitch'ten yapılan açıklamada, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranının GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediği belirtildi.

ÇİN'İN BÜYÜME ORANININ DÜŞMESİ KARARDA ROL OYNADI

Açıklamada, bu revizyonun temel nedeni olarak, Çin'in potansiyel büyüme oranının yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e çekilmesi gösterildi.

Meksika, Endonezya ve Güney Kore'ye dair büyüme tahminlerinin düşürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan için ise yukarı yönlü revizyon yapıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE İÇİN TAHMİN DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Açıklamada, Güney Afrika ve Türkiye için tahminlerde değişikliğe gidilmediği, GSYH ağırlığı dikkate alınmadan, gelişmekte olan söz konusu 10 ülkenin ortalama potansiyel büyümesinin yüzde 3,1 olduğu belirtildi.

Güney Afrika için orta vadeli potansiyel büyüme oranı yüzde 1 ve Türkiye için yüzde 4,1 olarak korundu.

10 ÜLKENİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Buna göre, 5 yıllık potansiyel büyüme tahminleri, Endonezya için yüzde 4,9'dan yüzde 4,7'ye, Meksika için yüzde 2'den yüzde 1,8'e, Güney Kore için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLEN ÜLKELER

Öngörülen büyüme oranı Hindistan için yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e, Polonya için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye, Brezilya için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye ve Rusya için yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye yükseldi.