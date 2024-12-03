Fitch Ratings: 2025'te Türkiye'nin politika istikrarı artacak

AA & Ensonhaber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerinin 2025 görünümüne ilişkin hazırladığı raporda, bölgedeki ekonomik büyüme beklentilerindeki iyileşmenin zayıf kamu maliyesi ve yüksek jeopolitik risklerle dengeleneceğini öngördü.

Türkiye'ye dair değerlendirmelerin de yer aldığı analizde, ekonomi politikalarındaki dengelenmenin dış kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığı ve piyasa algısında olumlu bir değişim yarattığı vurgulandı.

"2026 İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ"

Raporda, yüksek ve yapışkan enflasyonun düşürülmesi için politika kararlılığının korunmasının önemine dikkat çekilerek, para politikasında kademeli bir gevşeme sürecine geçilmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye’nin geleneksel ekonomik politikalara dönüşünün cari açığı ve dış kırılganlıkları azalttığı, uluslararası rezervlerde ise kayda değer bir toparlanma sağladığı belirtildi. Ancak, enflasyonun hala yüksek seyretmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024-2026 dönemi için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği hatırlatıldı.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI, BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN DE REFERANS"

Fitch, 2025 yılında sıkı para politikasının sürdürülmesiyle birlikte bütçe açığında önemli bir daralma ve rasyonel gelir politikalarının uygulanmasının politika tutarlılığını daha da artıracağını öngörüyor.

Doğu Avrupa ekonomileri bağlamında Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yeniden dengelenme süreci, enflasyonu kontrol altına alma, para politikasına güveni yeniden inşa etme ve dış finansman kaynaklarına erişimi artırma hedeflerinin kritik rol oynayacağı vurgulandı. Bu süreçte Türkiye’nin ekonomi yönetimindeki istikrarı ve devamlılığı, bölge ekonomileri için de önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.