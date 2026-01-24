Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağandan pozitife güncellendiği bildirildi.

Görünümdeki revizyonun Eylül 2024'teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte dış kırılganlıklarda yaşanan ilave azalmayı yansıttığı vurgulanan açıklamada, "Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin kredi notunun büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, düşük kamu borcu ve dış finansmana erişimini sürdürebilme geçmişiyle desteklendiği belirtilerek kredi notu üzerinde baskı oluşturan konulara da değinildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada Türkiye'de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5; 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerine de değinilen açıklamada ülkede gayrisafi yurt içi hasıla artışının 2026'da yüzde 3,5; 2027'de yüzde 4,2 olmasının tahmin edildiği bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELTİLEBİLİR"

Enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Kredi notuna negatif etki yapabilecek faktörlerden de bahsedilen açıklamada enflasyon, ödemeler dengesi ve makro-finansal baskıların artması, rezervlerde belirgin düşüş veya rezerv kompozisyonunda bozulma, iç siyasi veya güvenlik koşullarının ya da uluslararası ilişkilerin ekonomi ve dış finansmanı olumsuz etkilemesinin, not indirimiyle sonuçlanabileceği aktarıldı.

MOODY'S GÜNCELLEMEYE GİTMEDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de 15 Ocak'ta yapılan incelemeye ilişkin açıklama yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede kredi notu değişikliği olup olmayacağına dair bir gösterge olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin kredi notunun büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği aktarıldı.

Süregelen faiz indirim döngüsüne rağmen merkez bankasının para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada Aralık 2025'te yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yıllık yüzde 22'ye gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Reel GSYH büyümesinin beklenmedik derecede güçlü iç talebin etkisiyle 2024'teki yüzde 3,3'ten 2025'te yüzde 3,5'e çıktığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada büyüme hızının hükümetin aşırı ekonomik yavaşlama olmadan enflasyonu düşürme hedefine uygun seyrettiği aktarıldı.

Mali konsolidasyonun 2025'te dezenflasyonu desteklediği vurgulanarak merkezi hükümetin mali açığının 2024'teki yüzde 4,7'den yüzde 2,9'a gerileyerek önemli bir daralma gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada kredi notunun makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden ve dış kırılganlık risklerinde önemli bir azalmaya olanak tanıyan politikaların etkili şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi.

Moody's, en son 25 Temmuz 2025'te Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e yükseltirken not görünümünü pozitiften durağana çevirmişti.

