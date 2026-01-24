Kur Korumalı Mevduat hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yer aldı.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

KKM HESAP AÇMA İŞLEMLERİ SONLANDIRILMIŞTI

Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Öte yandan, altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulama sürüyor.