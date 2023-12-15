Fitch Ratings değerlendirdi: Türk bankalarının performansı iyileşti Türk bankalarının yılın üçüncü çeyreğindeki performansını değerlendiren Fitch Ratings'in yayınladığı raporda sektördeki gelişmeler gözler önüne serildi.

AA

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'nu yayınladı.

Fitch'in Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türkiye'deki bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsadı.

Yayınlanması merakla beklenen rapora göre, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesi adımları Türk bankalarının performansını olumlu yönde etkiledi.

Fitch Ratings, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini bildirdi.

"Faiz oranlarının artması ve tahvil kazançlarının beklentilerin üzerinde kalması sektöre olumlu yansıdı"

Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankaları makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdi.

"Ticari kazançlar düşse de porformansı destekledi"

Artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.

Kredi büyümesinde yavaşlama

Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

Büyümenin sınırlı kalması bekleniyor

Parasal sıkılaşma süreci kredi büyümesi üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar ve yüksek lira faiz oranları göz önüne alındığında büyümenin sınırlı kalmasını bekleyen Fitch Ratings'e göre, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para toptan fonlama ve özkaynak dışı ortalama payı üçüncü çeyrek sonunda oldukça istikrarlı seyretti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)