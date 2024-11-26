Fitch: Türkiye'de yabancı yatırımlar önemli seviyede kalmayı sürdürecek

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi ile ilgili üst üste değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.

Fitch'in bugün yayınladığı rapora göre, Hazine'nin 2025'te iç piyasada borçlanma aracı ihracının artacağını öngörüyor.

Kurum, buna rağmen artan borç geri ödemelerinin bu büyümeyi sınırlayacağı tahmin ettiğini de açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ BORÇLANMA ARACI PİYASASINDA KAMU FİNANSMANI ETKİSİ

Fitch'in Küresel İslami Finans Birimi Başkanı Bashar Al Natoor, Türkiye'deki finans dünyası ile ilişkili olarak şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'deki borçlanma aracı piyasasında ihraçlara büyük ölçüde kamu finansmanının yön vermesini bekliyoruz. Ancak, bankalar ve şirketlerin piyasadaki payı artabilir.

"YABANCI YATIRIMLARI ÖNEMLİ SEVİYEDE KALMAYI SÜRDÜRECEK"

Ayrıca, yabancı yatırımların da önemli seviyelerde kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Eylül 2024 itibarıyla yurtdışında yerleşik yatırımcıların yerel kamu borçlanma araçlarındaki payı yüzde 9,9'a çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.