Fitch’in not indirimi Fransa’nın yeni hükümetini zora soktu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa’nın uzun vadeli kredi notunu "AA-"den "A+"ya çekti.

Not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

Kuruluş ayrıca Fransa’nın kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranının kalıcı bütçe açıklarını yansıtarak artmaya devam edeceğini belirtti.

Fitch’in öngörüsüne göre, 2024’te yüzde 113,2 olan borcun GSYH’ye oranı 2027’de yüzde 121’e çıkacak. Bu durumun ise ülkenin yeni şoklara yanıt verme kapasitesini sınırlayacağı belirtildi.

Fitch, ayrıca Fransa’da geçen yılki erken seçimlerden bu yana 3 farklı hükümetin görev yaptığını hatırlatarak, siyasi istikrarsızlığın mali konsolidasyon çabalarını zayıflattığını bildirdi. Bütçe açığının 2029’a kadar GSYH’nin yüzde 3’üne çekilmesi zor görülürken not indiriminin, Lecornu’nun atanmasının hemen sonrasında gelmesi dikkat çekti.

YENİ BAŞBAKANIN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

Fitch'in Fransa’nın kredi notunu düşürmesi bütçe görüşmelerinin başlangıcında yeni Başbakan Sébastien Lecornu üzerindeki baskıyı artırdı.

BÜTÇE TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Hükümetin 7 Ekim’e kadar 2026 bütçe taslağını sunması gerekirken yeni Başbakan Lecornu, yatırımcıların talep ettiği mali disiplin önlemlerini uygulamak ve aynı zamanda ideolojik olarak bölünmüş 3 parlamento bloğunun desteğini kazanmak zorunda kalacak.

Öte yandan sendikaların planlanan tasarruf tedbirlerine karşı ülke çapında grevlere hazırlandığı belirtilirken Lecornu, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamalarda uzlaşma mesajı verdi ve selefinin resmi tatilleri kaldırma planlarını rafa kaldırdı.

Ayrıca zenginlere yönelik vergi artışı konusunun tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Lecornu, artan borçlanma maliyetleri karşısında bütçenin kamu maliyesini "sağlıklı bir yola" sokması gerektiğini belirterek, "Gelecekteki bütçe benim görüşlerimi tam olarak yansıtmayabilir. Bu neredeyse kesin." ifadesini kullandı.