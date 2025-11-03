Fitch'ten Türk bankaları için pozitif yorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa ve uzun vadeli dış borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 2026 beklentilerini dile getirdi.

Fitch, Türk bankalarının kısa vadeli yüksek seyreden dış borcunun, daha uzun vadeli ihraçlarla birlikte 2026'dan itibaren düşüşe geçeceğini belirtti.

Rapora göre, Türk bankaların dış borcu 2025'in ilk yarısında 160 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli dış borç 102 milyar dolarda sabit kaldı.

SIKI PARA POLİTİKASI

Raporda para politikasının sürekli sıkı tutulması ve yatırımcı güveninin iyileşmesi ile refinansman riskleri azalsa da politika sinyallerine ve iç politikaya duyarlılığın hala yüksek seviyede olduğu vurgulandı.

"DOLAR ZİRVE SEVİYELERİN ALTINDA"

Raporda, mart ayından sonra döviz talebinin artması ve kur korumalı mevduatların aşamalı olarak kaldırılmasıyla dolarizasyonun yükseldiği, ancak "tarihi zirvelerin altında kalmaya devam ettiği" ifade edildi.