Fiyatları düşürebilir! Restoranlarda liste asma zorunluluğu 1 Ocak'ta başlayacak Ticaret Bakanlığı'na ait lokanta, kafe ve pastanelerde dışarıya fiyat listesi asma uygulaması 1 Ocak'tan itibaren yürürlükte olacak. Tüketici dernekleri yaptıkları açıklamalarda, uygulamadan umutlu olduklarını dile getiriyor.

AA

Fiyat artışlarının önüne geçmek ve vatandaşların restoranlarda hangi gıdaya ne kadar ödeyeceğini bilerek tüketim yapmaları için yeni bir uygulama devreye geçti.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile 1 Ocak'tan itibaren tüketici, geldiği lokantada fiyatları öğrenip öyle içeriye girme kararı verecek.

Artık, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

1 Ocak itibarıyla yürürlükte

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi ve fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Tüketiciler Derneği, restoranlarda liste asma uygulamasının fiyatları düşürebileceğini ancak bu anlamda denetimlerin de önemli olduğunu değerlendirdi.

"İş yerleri rekabet edecek"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, restoranlarda 1 Ocak'ta başlayacak fiyat listesi asma zorunluluğunun tüketiciye olumlu yansıyacağını belirterek, söz konusu kararın rekabete yapacağı katkı dolayısıyla fiyatların düşmesini de sağlayabileceğini söyledi.

"Karar tüketicilere her anlamda olumlu yansıyacak"

Küçük, bu alanda karar vericileri desteklediklerini söyledi. Küçük; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarında ve hizmet sunulan masaların üzerinde fiyat tarifesinin bulunacak olmasının, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa rekabetinin sağlanması açısından yararlı olacağını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)