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İHA

Albert Einstein’ın 100 yıl önce ortaya attığı foton teorisini bilimsel olarak doğrulayan Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, şimdi de bilimden ekonomiye uzanan önemli bir konuyu gündeme taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin açıkladığı yeni gümrük vergisi düzenlemesinde Türkiye’ye tanınan istisnai durumun, yüksek teknolojili ihracat için değerli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Yakuphanoğlu, “Bu karar, Türkiye’nin teknoloji ihracatında ivme kazanması için önemli bir eşiği temsil ediyor” dedi.

Fırat Teknokent’te kurduğu teknoloji şirketinde ışığın parçacık (foton) özelliğini somut biçimde ortaya koyan “kuantum parçacık algılayıcı” geliştiren Yakuphanoğlu, bilimsel başarısını şimdi ekonomik vizyonla buluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın son vergi düzenlemesinde bazı ülkelere uygulanan oranlar artırılırken, Türkiye için yüzde 10 seviyesinde sabit tutulması Yakuphanoğlu’na göre dikkat çekici bir gelişme.

"BU ORANLA REKABET GÜCÜMÜZ ARTIYOR"

Vergi kararını değerlendiren Yakuphanoğlu, “Bazı ülkelere uygulanan gümrük tarifeleri artırılırken, Türkiye için yüzde 10 seviyesinde sabit bırakılması, bizim için ciddi bir rekabet avantajıdır. Bu oran, yüksek maliyetli teknoloji ürünlerinin Amerika pazarında daha ulaşılabilir fiyatlarla rekabet etmesini sağlayabilir. Bu fırsatı iyi okumalı ve stratejik adımlarla değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İKİ YOL, TEK HEDEF: TEKNOLOJİ ODAKLI İHRACAT

Türkiye’nin bu avantajı değerlendirmek için iki temel yola sahip olduğunu belirten Yakuphanoğlu şöyle konuştu:

Birincisi, Türkiye'de hali hazırda faaliyet gösteren yüksek teknoloji firmaları kendi üretimlerini güçlendirerek doğrudan ABD pazarına yönelebilir. İkinci yol ise, uluslararası üreticilerle iş birliklerine gidilerek Türkiye’de ortak yatırımlar yapılmasıdır. Böylece hem yerli üretici hem de yabancı yatırımcı bu süreçten kazanımla çıkar.

"YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YERİMİZİ ALMALIYIZ"

Yüksek teknolojili ürünler üretmenin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini dile getiren Yakuphanoğlu, özellikle genç girişimcilere şu çağrıda bulundu:

Yeni dünya düzeninde ayakta kalmak ve söz sahibi olmak için teknoloji üretmeliyiz. Bugün elimizde düşük gümrük vergisi gibi önemli bir avantaj var. Hayalindeki ürünü tasarlayan gençler, bu fırsatı değerlendirerek küresel pazarlarda ses getirebilir. Şimdi harekete geçme zamanı.



