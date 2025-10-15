Fransa’nın kamu borcu endişelendiriyor

Ağır borç yükü altındaki Fransa’nın kamu borcu 2025’in 1. çeyreği itibarıyla GSYH’nin yüzde 114’1’ine denk gelirken, Uluslararası Para Fonu, (IMF) bu oranın 2030’a kadar yüzde 128'in üzerine çıkacağını öngörüyor.

Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ülkenin artan kamu borcunun kontrol altına alınması için gecikmeden adım atılması gerektiğini belirterek, Almanya, Portekiz, İtalya ve İskandinav ülkelerini örnek göstererek, "Fransa’nın uzun vadede Avrupa’nın geride kalan ülkesi olması için hiçbir neden yok." demişti.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan kamu borcu ve siyasi istikrarsızlıklığı gerekçe göstererek, Fransa’nın kredi notunu “AA-”den “A+”ya düşürdü.