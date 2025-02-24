AA

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 40'ı, Türk şirketi Karadeniz Holding'in Karpowership Yüzer Enerji Santrali tarafından sağlanıyor.

Yüzer Enerji Santrali, Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya'nın elektrik ihtiyacını karşılamaya destek oluyor.

GEMİ, GAMBİYA'NIN ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Başkent Banjul açıklarında demirleyen Karpowership gemisi, Gambiya'nın ulusal elektrik şebekesine güç veriyor.

Bu sayede Gambiya'da elektrik kesintileri azalırken enerji arz güvenliği önemli ölçüde artmış durumda.

SANAYİ, SAĞLIK VE EĞİTİM SEKTÖRLERİNİ BESLİYOR

Karpower'ın temin ettiği enerji, ülkedeki sanayi, sağlık ve eğitim sektörlerinin kesintisiz çalışmasına büyük katkı sağlıyor.

10 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Karpowership şirketinin Afrika Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu, Afrika'da 10 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek Gambiya'da 2018'den beri hizmet verdiklerini anlattı.

GEMİ 36 MEGAVATLIK GÜÇ ÜRETİYOR

Geminin 36 megavatlık güç ürettiği bilgisini paylaşan Durmuşoğlu, Afrika'da milyonlarca kişiye elektrik verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

Bugün itibarıyla Sudan, Mozambik, Gana, Fildişi Sahilli, Sierra Leone, Gambiya, Gine Bissau, Gine Konakri ve Senegal'deyiz. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde bizler gururlu ve mutluyuz.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Durmuşoğlu, "Amacımız bayrağımızı her yerde dalgalandırıp Türk'ün gücünü, dizaynı, operasyonu ve ekibiyle bizlerin işletmesi olan Powership çözümümüzü bütün dünyaya ve özellikle Afrika'ya sunmaktan mutlu ve gururluyuz." dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMSİZ OLAN BU İNSANLAR İÇİN O KADAR ÖNEMLİ Kİ"

Ülkelerin gelişmesinde paylarının büyük olduğunu düşündüğünü kaydeden Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teşviklerinden sonra Afrika'da çok iyi yönde gelişim ve yatırım imkanının bulunduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Bizim için önemsiz olan bu insanlar için o kadar önemli ki elektrik, altyapı, su, baraj, yatırım ve ürün satın alım dahil Türkiye olarak Afrika'ya destek vermemiz lazım ve ülkelerin gözle görülebilir iyileşmesi ve feraha ulaşmasından emin oluncaya kadar desteğimizi kendilerinden esirgemememiz gerekiyor.

"ÇOK MİNNETTARIM"

Banjul Belediye Başkanı Rohey Malick Lowe da Karpowership'in başkentteki faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gambiya'nın ilk kadın belediye başkanı Lowe, "Karpowership'in şehrimde faaliyet göstermesinden dolayı çok minnettarım. Başkentin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çabaları tamamlıyorlar." dedi.

Lowe, şirketin sosyal kurumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayarak hükümetin çabalarına destek vermelerinin harika olduğunu belirtti.

GAMBİYA'NIN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 40'INI KARŞILIYOR

Gambiya'da enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade eden Lowe, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının Karpowership tarafından karşılandığını söyledi.

"(BANJUL BÜYÜKELÇİSİNİ) YILDIZIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu vesileyle Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'ya da teşekkür etmek istediğini belirten Lowe, "Kendisi olağanüstü bir örnek, çok vatansever, çok diplomatik biri. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Sahip olduğu diplomatik özelliklerden dolayı kendisini yıldızım olarak görüyorum." diye konuştu.

Durmuşoğlu'na da teşekkür eden Lowe, "Yetim çocuklar ve Gambiya’daki kadınlar için çok şey yapıyor. Bu yüzden Karpowership'in burada olmasından dolayı çok minnettarız. Şirketin Gambiya’daki yöneticisinin bir Gambiyalı olması da halkımıza verdikleri değeri gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"UYURKEN HUZUR İÇİNDE OLMAMIZI SAĞLIYORLAR"

Geminin denizde faaliyet göstermesinin güvenliği de sağladığını belirten Lowe, "Uyurken huzur içinde olmamızı sağlıyorlar." dedi.

Lowe, geminin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Bu yüzden onu bir topluluk olarak biz de koruyoruz." diye konuştu.