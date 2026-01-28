Garanti BBVA emeklilikten BES’te akıllı fon yönetimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA Emeklilik, bireysel emeklilikte fon yönetimini daha erişilebilir ve kolay hale getiren Otomatik Fon Koçu hizmetini Garanti BBVA Mobil üzerinden sunmaya başladı.

BES birikimlerini piyasa koşullarına göre otomatik olarak yöneten bu dijital çözüm, katılımcılara aktif ve profesyonel portföy yönetimi imkânı sağlıyor.

2025’TE ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ

Otomatik Fon Koçu’nun 2025 yılı faizli risk grubu ortalama getirisi yüzde 50,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde enflasyonun yüzde 30,9 seviyesinde kalmasıyla birlikte, hizmetten yararlanan katılımcılar yaklaşık 20 puanlık reel getiri elde etti.

Bugün 100 binden fazla Garanti BBVA Emeklilik müşterisinin 22,2 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü Otomatik Fon Koçu tarafından yönetiliyor.

FON YÖNETİMİNDE DİJİTAL VE OTOMATİK YAKLAŞIM

Garanti BBVA Emeklilik, BES’in uzun vadeli ve akıllı bir yatırım olmasının temel unsurlarından birinin etkin fon yönetimi olduğuna dikkat çekiyor.

Katılımcıların fon yönetimine ilişkin ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamayı hedefleyen şirket, bu doğrultuda 2017 yılında sektörde ilk kez Fon Koçu hizmetini hayata geçirdi.

Bu hizmet kapsamında katılımcıların risk algısı kısa bir anketle belirleniyor ve piyasa koşullarına uygun fon dağılımı önerileri sunuluyor.

OTOMATİK FON KOÇU İLE SÜREKLİ GÜNCEL PORTFÖY

Sektörde dijitalleşme ihtiyacının artmasıyla birlikte 2022 yılında devreye alınan Otomatik Fon Koçu uygulaması, fon dağılımı önerilerini katılımcı adına otomatik olarak hayata geçiriyor. Böylece BES birikimleri, piyasalardaki değişimlere karşı sürekli güncel tutulan bir portföy yapısıyla ve Garanti BBVA Portföy uzmanlığıyla yönetiliyor.

GARANTİ BBVA MOBİL ÜZERİNDEN KOLAY ERİŞİM

Garanti BBVA Emeklilik BES müşterileri, fon yönetimini artık Garanti BBVA Mobil üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde Otomatik Fon Koçu’na devredebiliyor. Bu sayede birikimler, profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla değerlendirilirken, katılımcılar fon takibini tek bir platformdan kolayca gerçekleştirebiliyor.