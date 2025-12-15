İnşaat üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 28 arttı

- TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 28 arttı.
- Ancak, endeks aylık bazda yüzde 0,1 azaldı.
- Endeks, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 21,8 artış gösterirken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 29,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen "inşaat üretim endeksi" verilerini, resmi internet sitesinden paylaştı.
Buna göre endeks ekimde, yıllık bazda yüzde 28 artış kaydetti.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 29,9 yükseldiği görüldü.
İnşaat üretim endeksi, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.
BİNA İNŞAATI SEKTÖRÜNDE
Endeks ekimde, bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 0,2, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,6 azalırken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 arttı.