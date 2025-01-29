Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15,7 milyon yolcu geçti

AA

Toplu taşımanın can damarlarından olan metro hatları ile bilgi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın açıldığı günden bugüne kadar 15 milyon 687 bin 783 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu metro hattını kullanan yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.

"KARGO TERMİNALİ-KAĞITHANE ARASINDA 7 İSTASYON AÇILDI"

Bu hatta yönelik Kargo Terminali-Kağıthane arasında 7 istasyonun 22 Ocak 2023'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, hattın 29 Ocak 2024'te hizmete giren Gayrettepe, 19 Mart 2024'te açılan Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarıyla İstanbullulara hizmet verdiğini belirtti.

"22 KASIM'DA REKOR KIRILDI"

Uraloğlu, hattın son rekorunu, 22 Kasım 2024'te, bir günde 36 bin 389 yolcu taşıyarak kırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Hat açıldığı 22 Ocak 2023'ten bugüne kadar 15 milyon 687 bin 783 kişiye hizmet verdi. Diğer hatlarla entegre çalışan hattımız her gün binlerce yolcuya hizmet veriyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Türkiye'nin en hızlı metrosu oldu. Kullanılan sinyalizasyon sistemi yerli ve milli, metro setleri Türkiye'de üretildi.

"47,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNA SAHİP"

Bakan Uraloğlu, hattın 47,5 kilometre uzunluğuna sahip olduğuna, İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli katkı sağladığına dikkati çekti.

"YOLCU TRAFİĞİ OLAN DURAKLAR BİR ARAYA GELDİ"

Hattın, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yolcu trafiği yoğun olan durakları bir araya getirerek hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

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