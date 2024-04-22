Gaziantep'te 10 bin dönümde bezelye hasadı başladı Bezelye ekilen alanların her yıl daha fazla arttığı ve daha çok verim alındığı Gaziantep'te bir bezelye hasadı dönemi daha yaşanıyor. Farklı illerden mevsimlik işçilik yapmaya gelenlerin tarla ve bahçelerdeki hummalı çalışmaları sürüyor.

AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadına başlandı.

İlçede bezelye üretimi yapılan alan 2022'de 3 bin dönümken 2023'te 6 bine, bu yıl ise 10 bin dönüme ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla yaptığı çalışmalar sonrası ilçenin kırsal mahallelerinde bezelye ekili alanın artırıldığını belirtti.

Müdürlüğün verilerine göre, ilçede dönüm başına 1.000 ila 1.200 kilogram rekolte bekleniyor.

Bezelye üretim alanı artırıldı

İlçede bezelye üretimi yapılan alan 2022'de 3 bin dönümken 2023'te 6 bine bu yıl ise 10 bin dönüme ulaştı.

Bezelyenin kilosu 10 lira

Yukarıbilenler Mahallesi'nde 300 dönüm alanda bezelye üretimi yapan Süleyman Yılmaz, ürünün kilogramının tüccara 10 liradan satıldığını belirtti.

Ürünler Türkiye'nin her köşesine gönderiliyor

Bezelyenin, sofralık yemeklik, konserve ve dondurulmuş olarak satışa sunulduğunu ifade eden Yılmaz, "Ürünlerimiz başta, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetine tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor." dedi.

"Bezelyenin toplanması kolay"

Şanlıurfa'dan gelen, mevsimlik işçilere çavuşluk yapan Kazım Doğan da bezelyenin toplamasının diğer ürünlere göre daha kolay olduğunu, kilogramını 5 liradan topladıklarını, günde bir işçinin ürün kalitesine göre 100 ila 150 kilogram ürün toplayabildiğini kaydetti.

Mevsimlik iş için Şanlıurfa'dan ailelesiyle birlikte geldi

Tarım işçisi Mezine Doğan, maddi durumları iyi olmadığı için mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan ailesiyle İslahiye'ye geldiklerini dile getirdi.

Okuluna devam ederek öğretmen olmak istiyor

Lise öğrencisi olduğunu söyleyen ve okul tatil olmadan çalışmak için bölgeye geldiklerini aktaran Doğan, "Bizlere destek sağlanırsa okuluma devam ederek mezun olup, kendi memleketimde öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)