Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gaziantep'te, 4 çocuğun seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te 4 çocuğun kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu izleyenleri tedirgin etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, bazı çocukların düşme tehlikesi yaşaması ise dikkat çekti.

4 ÇOCUK, KAMYON ARKASINA ASILDI

Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun arkasına 4 çocuk tutunarak yolculuk yaptı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAYDEDİLDİ

Yüreklerin ağza geldiği tehlikeli yolculuk anları ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YOLCULUKLARI IŞIKLARA KADAR SÜRDÜ

Bir süre akan trafikte kamyona tutunarak giden çocuklar, kamyonun ışıklarda durması ile yoluna yaya devam etti.