Geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı

AA
Türkiye genelinde 542 bin kişiye evde bakım yardımı hizmeti sunuluyor.
Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza ederek bakımlarının evde yapılması önceliklendiriliyor.
Türkiye, sosyal devlet olmanın gereği olarak 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirildi.
Aynı kapsamda ocak ayında da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını gerçekleştirildi.
ŞUBATTA HESAPLARA 10 BİN 125 LİRA YATIRILACAK
Ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatırılacak. Verilen bilgilere göre, bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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