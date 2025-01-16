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Geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı

Geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı 2024'te yapılan toplam evde bakım yardımı ödemesi miktarı açıklanarak, bu ay da toplam 4,8 milyar liranın hesaplara yatırıldığı bildirildi.