Geçen yıl çevre korumaya 224,6 milyar TL harcama yapıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2023 yılına ilişkin çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıkladı.

Çevre koruma harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56,8 artarak toplam 224,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 5,1'i ise hanehalkları tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YÜZDE 63,3'Ü ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDEN OLUŞTU

Çevre koruma harcamalarının yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 14,7'si atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 8,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 5,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 2,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 5,6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 38,2 MİLYAR TL

Bir önceki yıla göre yüzde 14,9 azalarak toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 77,5'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 22,5'i ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

HARCAMALARIN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 0,85

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2022 yılında yüzde 0,95 iken 2023 yılında yüzde 0,85 olarak gerçekleşti.