Genç avukat büro kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir? Avukat kredisi tutarı 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla netleşen yeni destek modeli, genç avukatlara önemli bir nefes aldırıyor.

Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hazırlanan protokol sayesinde, yeni büro kuracak avukatlara finansman desteği sunulacak.

Ankara Hakimevi'nde imzalanan anlaşma, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek desteklerin kapsamını da ortaya koydu.

Peki, genç avukatlar için kredi desteği nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? 2025 avukat kredisi ne kadar? İşte detaylar…

KİMLER GENÇ AVUKAT KREDİSİ ALABİLİR

Avukatlık mesleğinde 5 yıla kadar kıdemi olan tüm avukatlar bu kredi desteğinden faydalanabilecek.

Ancak deprem bölgesindeki avukatlar için kıdem şartı aranmayacak. Bölgeden başvuran her avukat, bu destekten sınırlama olmaksızın yararlanabilecek.

Kapsamda yalnızca kendi adına büro açmak isteyen serbest çalışan avukatlar yer alıyor.

AVUKATLARA BÜRO KREDİSİ ŞARTLARI 2025

İlk 6 ay geri ödemesiz dönem sunulacak.

Sabit faizli kredi- Değişken faizli kredi seçenekleri sunulacak.

Teminatsız kredi kullanımı imkanı olacak.

Uygulanacak faiz oranları, piyasa faiz oranlarının altında belirlenecek.

Türkiye Barolar Birliği referansı ile krediye başvuru yapılabilecek.

GENÇ AVUKAT KREDİ TUTARI:

Kredi tutarına ilişkin kesin rakam henüz paylaşılmadı.

Ancak açıklanan protokol çerçevesinde tutarların yeni bir avukatlık bürosunun temel kurulum giderlerini karşılayacak düzeyde olması hedefleniyor.

Protokol kapsamında detaylı başvuru koşulları ve kredi başvuru ekranı, 2025 yılı içinde Türkiye Barolar Birliği ve Vakıfbank tarafından duyurulacak.