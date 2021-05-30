Genç nüfusun BES'e dahil edilmesiyle rakamlar büyüyecek

Genç nüfusun BES'e otomatik dahil edilmesi ile 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve ilk yılda yaklaşık 3 milyar liralık fonun birikebileceği hesaplanıyor.

Son dönemde, 18 yaş altı nüfusun sisteme dahil edilmesi suretiyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçen hafta yürürlüğe girdi. Buna göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek.

5 MİLYONA YAKIN YENİ KATILIMCI

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini teşkil eden 18 yaş altı nüfusun BES otomatik dahil edilmesi ile orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve bu kanaldan ilk yılda yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor.

OTOMATİK KATILIM İLE SİSTEMDEKİ FONLAR 150 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Türkiye'de 21 Mayıs itibarıyla BES'te 6 milyon 908 bin 820 kişinin 147 milyar 363,4 milyon liralık fonu bulunuyor. Otomatik katılım temel göstergelerine göre ise 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 21 Mayıs itibarıyla sistemde bulunan çalışan sayısı 5 milyon 767 bin 892 olarak belirlendi. Bu çalışanların fon büyüklüğü ise 12 milyar 605 milyon 100 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'de OKS'nin devreye girdiği Ocak 2017'den önce, BES'te bulunan katılımcı sayısı 2016'nın aralık sonu itibarıyla 6 milyon 627 bin 25, sistemin büyüklüğü ise 53 milyar 400 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Rakamlar, çalışan kesime yönelik OKS'nin devreye girmesi ile sistem büyüklüğünün önemli ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu da söz konusu uygulamanın gençlerde devreye alınmasının sistemin derinleşmesine önemli katkı sağlayacağını gösteriyor.

BES'İN HEDEFİ

Özel ve gönüllü bir emeklilik tasarruf sistemi olan BES, bireylerin aktif çalışma sürelerince yaptıkları katkıları uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek sosyal güvenlik sistemini destekleyen ek bir gelir elde etmelerini ve emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilmelerini hedefliyor.