Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tarımla ilgilenen gençler için özel program

AA

Gençler tarımdan uzak kalmıştı. Tarımla daha çok orta yaşlı kesim ilgilenir olmuştu.

Hem bu gidişatı değiştirmek hem de ilgilenen gençlere yol gösterici olmak açısından yine bir uygulama gündeme geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı hayata geçiriyor.

FİKİR AŞAMASINDAN HASAT AŞAMASINA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak.

18-30 YAŞ ARASINDA GİRİŞİMCİ ADAYLARA AÇIK OLACAK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program; tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arasındaki girişimci adaylarına açık olacak.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER

Katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi alanlarda teorik ve pratik eğitimler alacak.

Program kapsamında çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri ve başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İŞ AĞI OLUŞTURULACAK

Bakanlık, gençlerin sadece eğitim almalarını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılarla etkili bir iş ağı oluşturmalarını da destekleyecek.

Programa başvurular, 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden kabul edilecek ve sonuçlar 30 Nisan'da duyurulacak.