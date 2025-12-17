Genel sağlık sigortasında büyük silme: 3,2 milyar liralık borç affı geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle, genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik önemli bir adım atılacak. Düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2016 tarihinden önce oluşan ve ödenmemiş GSS primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİYİ KAPSIYOR

Edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenleme, yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin borcunu kapsıyor. Bu kapsamda devlet, tahsil edilemeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından feragat edecek.

Uygulamanın özellikle düşük tutarlı, çeşitli nedenlerle ödenememiş ya da zamanında fark edilmeyen borçların sistemden temizlenmesini hedeflediği belirtiliyor.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Teklifin yılbaşından önce yasalaşması halinde, belirlenen tarihten önceye ait GSS borçları otomatik olarak silinecek.

Düzenleme ile hem vatandaşların üzerindeki borç yükünün hafifletilmesi hem de tahsil kabiliyeti düşük alacakların sistemden çıkarılması amaçlanıyor.