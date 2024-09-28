Getir'de hisse devrine Rekabet Kurumu'ndan onay Türkiye'nin parekende lojistik devi Getir'i Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company şirketi satın almıştı. Rekabet Kurumu Getir'in devrine onayını verdi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin en büyük restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunan Getir ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Yerli girişim olarak Türkiye’den dünyaya açılan 'Getir' artık resmen Birleşik Arap Emirlik merkezli yatırım fonu Mubadala’nın oldu.

Şirket, haziranda kamuoyuyla yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu paylaşmıştı.

GETİR RESMEN SATILDI

Rekabet Kurulu, Getir’in en büyük ortağı olan Abu Dhabi'nin ulusal varlık fonlarından Mubadala, şirketin kontrolünü devralmak için yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Böylece kurul, Getir'in tek kontrolünün dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

ŞİRKET İKİ GRUBA AYRILDI

Yeni yapıda Getir'in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecek.

Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin ise kontrolü Getir kurucularında kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Getir kurucularına geçecek.