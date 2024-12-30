AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda (GİB) görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak.

ADAYLAR 5 İLİ TERCİH EDECEK

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.

30 DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI

30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu sınavlara ön başvurular 14-20 Şubat 2025'te, nihai başvurular da 6-12 Mart 2025'te yapılabilecek.

SINAVLAR ÖSYM SİSTEMİ ÜZERİNDEN

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.