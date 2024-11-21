GİB, vergi borçlarının silindiği iddialarını yalanladı

AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir medya kuruluşunda yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

GİB, yaptığı açıklamada bu konuda sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yetikili olduğunu belirtti ve deprem bölgesindeki afete uğrayanların küçük tutarların dışında böyle bir affının uygulanmadığını dile getirdi.

"ÇIKARTILAN HABERLER ASILSIZ"

Haberin tamamen "asılsız" olduğuna, "gerçeği yansıtmadığına" dikkat çekilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabi afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

"GEREKLİ DENETİMLER YAPILIYOR"

Haberde iddia edilen uygulamanın hiçbir zaman vuku bulunmadığının altı çizilen açıklamada, şöyle dendi:

Zira tahakkuk etmiş yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını, faizlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna olmak üzere hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır.

"VERGİ ASLI UZLAŞMA KAPSAMINDA DEĞİL"

Diğer taraftan, vergi hukukunda yer alan ve henüz kesinleşmemiş vergi ve cezalar ile ilgili uzlaşma imkanı sağlayan müessese, kanunla yeniden düzenlenerek vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

"ANALİZ VE RAPORLAMA YAPILIYOR"

Açıklamada, GİB'in, elektronik vergi sistemleriyle gerekli analiz, kontrol ve denetimleri yaptığı ve sonuçları raporladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Nitekim habere konu olay 2021 yılında gerçekleşmiş olup, idare tarafından derhal tespit edilmiş ve ivedilikle hukuki süreç başlatılmış ve yargıya intikal ettirilmiş, yargı süreci devam etmektedir.

"HERHANGİ BİR KAMU ZARARI YOK"