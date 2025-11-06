Gıda denetimlerinde 22 üründe uygunsuzluk tespit edildi Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerin isimlerini, firmaları ve ürünler üzerinde yapılan ürünleri sergilemeye devam ediyor. Bu kez de bitkisel yağlar, süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler gözler önüne serildi.

Denetimlerde bitkisel yağlar ve süt ürünlerinde yağ oranı düşüklüğü ve yasaklı maddeler belirlendi.

Uygunsuz ürünler ve firmalar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerine yönelik 5 Kasım 2025 tarihli denetimlerde, farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait bitkisel yağ ve süt ürünlerinde çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. Yapılan laboratuvar analizlerinde özellikle yağ oranı düşüklüğü, eritme tuzu tespiti ve gıdada kullanımı yasak olan boya maddeleri öne çıktı. Tarım otoriteleri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü, uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve firmalar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. BİTKİSEL YAĞDA BOYA Manisa, Turgutlu'da Yılmaz Alacagüllü'nün adına kayıtla şirkette, Bitkisel Karışım Yağ'da gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Ürün, "Bitkisel Yağlar" kategorisinde yer alıyor. KAŞARDA ERİTME TUZU Kars'ta Yeşim Latifoğlu'nun adına kayıtlı Kars Tarım Birlik'te, tam yağlı göbek kaşarda ürünün yağ oranının belirtilenden düşük olduğu ve eritme tuzu bulunduğu belirlendi. Parti numarası: 55 MBS. Konya, Ereğli'de ER-SÜT Mandıra'da Tek Gül taze kaşar peynirinde yapılan analizlerde üründe eritme tuzu tespit edildi. Parti numarası: PRT 114. ERİTME TUZU NE DEMEK? Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak ve ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için özel olarak formüle edilen kimyasal bileşiklerden oluşuyor. BEYAZ PEYNİRDE DÜŞÜK YAĞ ORANI Muğla, Fethiye'de Çağlacan Süt Ürünleri'nde tam yağlı beyaz peynirde (500 g), ürünün yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu açıklandı. Parti tarihi: 06.12.2024. Muğla, Menteşe'de Aysi Süt ve Süt Ürünlerinde Yenidoğangül yarım yağlı taze kaşarda (2000 g), ürün analizlerinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Parti numarası: 147-K2. SAĞLIKSIZ VE TAKLİT ÜRÜN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ Ekonomi Haberleri TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Para politikası yapısal reformlarla desteklenmeli

