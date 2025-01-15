Gıda sanayisi geçen yıl 160 milyar dolarlık hacme ulaştı

AA

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, iklim krizi, dünya genelindeki yüksek faiz oranları ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye'nin gıda sanayisinin 2024'te yaklaşık 160 milyar dolar hacme ulaştığı bildirildi.

TÜGİS olarak yıl boyunca üretimde etik ilkelerin önemine, gıdanın adil paylaşımı ve gıda israfının önlenmesine yönelik öncü çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Sidar, gıda sektörünün ekonomik zorluklar ve tarımı etkileyen negatif iklim koşulları altında bir yılın tamamlandığını belirtti.

GIDA SEKTÖRÜ ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTI

Sidar, değerlendirmesinde gıda sektörünün ekonomik zorluklar ve tarımı etkileyen negatif iklim koşulları altında bir yılı geride bıraktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Küresel ısınma, dünyada ve ülkemizde tarımsal verimlilikte dalgalanmalara neden olmaya devam etti. FAO verileri de iklim kaynaklı verim kayıplarının gıda fiyatlarına yukarı yönlü baskı yaptığını ortaya koyuyor. Diğer yandan 2023’te başlayan tedarik zinciri toparlanması 2024’te kısmen devam etti. Ancak dünya genelinde yüksek faiz oranlarının ve jeopolitik gerilimlerin yatırım maliyetlerini yükselttiğini, tarımsal üretim ve gıda sanayisine yönelik yeni yatırımları sınırladığını gözlemliyoruz.

25 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sidar, 2024 yılını 25 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatan gıda sektörünün Türkiye ekonomisinin başat aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.