Gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleniyor

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde toplandı.

Hayvansal üretimle ilgili hususların yanı sıra Türkiye'de iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin etkileri ile 2026 yılına ilişkin risklere karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, 15 Eylül 2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Dr. Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin tarafından Gaziantep ilindeki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GELİNEN AŞAMA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Açıklamada, "Toplantıda önceki Komite ve Alt Komite toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşama görüşülmüştür. Yurt içinde ve yurt dışında tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ele alınarak, ürün bazında arz ve talep dengesi değerlendirilmiştir. Gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirler ile stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilebilecek mekanizmalar istişare edilmiş, kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ZİRAİ DON VE KURAKLIK DEĞERLENDİRİLDİ

Bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadislerinin etkileri ile 2026 yılına ilişkin risklerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Hayvansal üretimle ilgili hususların yanı sıra ülkemizde iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin etkileri ile 2026 yılına ilişkin riskler detaylı bir şekilde görüşülerek üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumaya yönelik alınabilecek önlemler değerlendirilmiştir.

FİYAT İSTİKRARI

Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla gerekli tüm çalışmalar kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir." denildi.