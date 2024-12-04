Gıdada hile yapanlar tespit edilmeye devam edildi! Firma sayısı artıyor

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi. Listeye 10 ürün daha girdi ve sağlıksız ürün sayısı 168 oldu.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi ise 10 ürün artışı ile 781'e yükseldi.

Sağlıksız gıdalar bu kez İzmir, Kayseri, Kocaeli, Aydın, İstanbul, Adıyaman ve Antalya'dan çıktı.

PUL BİBERDE BOYA

Bitkisel yağda, sumakta, pul biberde ve tatlı toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya kullanıldı.

ÇİKOLATADA İLAÇ

Aromalı gazlı içecekte, macunda, fındıklı cezeryede ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

Sızma yağa tohum yağı karıştırıldı.

Tam yağlı taze peynirde manda yerine inek sütü tespit edildi.

Tereyağında süt yağı dışında yağ bulundu.

URFA KEBAPTA KANATLI ETİ

Urfa kebap harcında kanatlı eti bulundu.

BÖREK HARCINDA VE SUCUKTA SAKATAT

Kıymalı börek harcında ve daha sucukta sakatat (taşlık) tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ