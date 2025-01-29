Gıdadaki hilelere yenileri eklendi! Pide iç harcına kanatlı eti ve sakatat kattılar

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan sakıncalı gıda ve üreten firmalara ait bilgilerin yer aldığı listeler güncellendi.

Bu listelerde daha önce et ve sucukta tık tırnaklı eti, köftede domuz eti, sütte su, peynirde natamisin, baharatta boya maddeleri çıktı.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine bugün 1 yeni ürün daha katıldı ve listedeki ürün sayısı 189'a çıktı.

KARIŞIK MEYVE AROMALI İÇECEĞE İLAÇ KATTILAR

Listede İstanbul'un Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren Centuar firmasının, karışık meyve aromalı bitki karışımlı içeceğe ilaç etken maddesi kattığı belli oldu.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SÜTTE TAĞŞİŞ YAPILDI

Taklit ve tağşiş listesine giren ürünler bu kez bitkisel yağlar ve süt ürünlerinden oluştu.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine ise 13 yeni ürün eklenerek sayı 963'e çıkarıldı.

Tereyağında ve sızma zeytinyağda bitkisel yağ tespit edildi

Tereyağında ve zeytinyağında süt yağı harici yağ tespiti yapıldı.

Tam yağlı taze kaşar peynirinin ve taze beyaz peynirin yağ oranı düşük çıktı.

Zeytinyağına tohum yağı karıştırdılar.

Pide iç harcına kanatlı eti ve taşlık-sakatat eti kattılar.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ