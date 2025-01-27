Giresun'da fındık 133-135 liradan işlem görüyor

AA

Karadeniz'in geçim kaynaklarından olan fındık rakamları ilgi ile takip ediliyor.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 133-135 lira aralığında işlem gördüğünü belirtti.

Bölük, 2025 yılına 125 liradan başlayan fındık fiyatının son zamanlarda yükseliş gösterdiğini ifade etti.

Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"FİYATLAR ARZ-TALEP DENGESİYLE ŞEKİLLENİYOR"

Yeni haftanın ilk gününde fındığın 133-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasada arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.