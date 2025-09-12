Giresun'un fındıkları Şebinkarahisar'da kurutuluyor

Giresunlu bazı üreticiler, hasat ettikleri fındıkları daha hızlı kurutabilmek için nemli olmayan ve hava sıcaklığının nispeten yüksek olduğu Şebinkarahisar ilçesinde bu yıl da yoğunluk oluşturdu.

Eylül ayında hava sıcaklığının azaldığı sahil kesimine alternatif yerler arayan üreticiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar ilçesini tercih etti.

KURU VE GÜNEŞLİ HAVA FINDIK KURUTMAK İÇİN İDEAL

İlçedeki güneşli ve kuru havayı fırsat bilen üreticiler, geniş alanlara serdikleri ürünlerini kurutuyor.

Şehir merkezinden ilçeye gelen üretici Ali Aydın, sahil kesiminde nem yoğunluğunun fazla olduğunu belirtti.

"GİRESUN'DA FINDIK ZOR KURUYOR"

Şebinkarahisar'da ise havanın daha kuru ve güneşli olduğunu aktaran Aydın, "Kısa sürede fındığı kurutup çuvallara koyduk. Giresun'un nemli havasında fındık zor kuruyor, burada ise 1,5-2 günde hazır oluyor. Bu nedenle Şebinkarahisar tercih ediliyor." dedi.

"KENDİ ARACI OLANLAR İÇİN MANTIKLI ÇÖZÜM"

Aydın, ürünün daha iyi ve kısa sürede kurumasından dolayı uzaklığın kendilerini zorlamadığını dile getirerek "Sahilde çok daha fazla gün kurutmak için beklemektense burada 2-3 günde kurutup, götürmek daha avantajlı. Tabii bunun da bir maliyeti var ama özellikle kendi aracı olan için mantıklı bir tercih." diye konuştu.

"İKLİMİ, FINDIK KURUTMA İŞLEMİNE UYGUN"

Güce ilçesinden gelen Ahmet Kahraman ise iklimin fındık kurutma işlemi için çok uygun olduğunu belirtti.

"NEM AZ"

Nemin az olmasının kurutma sürecini kolaylaştırdığını ifade eden Kahraman, "Örneğin ben kendi köyümde ortalama 4 günde kuruturum ama burada 2 günde kuruttum ve şimdi alıp gideceğim. O yüzden burayı tercih ettik. Bundan memnunuz." ifadelerini kullandı.

ŞEBİNKARAHİSAR'DA DAHA KISA SÜREDE KURUTULUYOR

Eylül ayında hava sıcaklığının azaldığı sahil kesimine alternatif yerler arayan üreticiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar ilçesini tercih etti.