Gökçeada ve Bozcaada'da turizm sezonu tamamlandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan önemli turizm destinasyonlarından Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde haziran ayında başlayıp eylül sonuna kadar devam eden yoğun turizm sezonu sorunsuz tamamlandı.

Tarih, kültür ve deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındıran Bozcaada, "Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi" unvanıyla ziyaretçilerine su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyda yüzme imkanı sunuyor.

GÖKÇEADA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ADASI

"Cittaslow ada" (sakin şehir) unvanına sahip, 297 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada ise yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının ilgisini çekiyor.

SÖRF TUTKUNLARINI BİRARAYA GETİRİYOR

Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen yüzlerce sporcu, buradaki kesintisiz rüzgarda antrenman imkanı buluyor.

Gökçeada'da son verilere göre bu yıl turizmde yüzde 12 büyüme yaşandı.

İki adada da haziran ayında başlayıp eylül sonuna kadar devam eden yoğun turizm sezonu sorunsuz sona erdi. yetkililer şimdiden gelecek yılın sezon hazırlıklarına başlayacaklarını bildiriyor.

İŞLETMELER SEZONA İYİ HAZIRLANDI"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da adadaki sezonun her geçen yıl daha da hareketlendiğinin altını çizdi. Turizm işletmelerinin de sezona çok iyi hazırlandığını dile getiren Aylı, şunları kaydetti:

Tespit edilen rakamlara göre bu yıl adaya 1 milyon 500 bin ziyaretçi geldi. Ada turizmde kabuğunu kırıyor. Adaya bir kalite gelmeye başladı. Tesisler daha modern oldu. Gökçeada artık, turizmle anılmaya başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok faydası oldu. Gökçeada'ya ulaşım İstanbul'dan 3 saate inince ve karada bekleme süresi azalınca talep arttı.

YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞILDI

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ise sorunsuz kapattıkları sezonda resmi tatil ve bayram dönemlerinde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştıklarını belirterek, diğer dönemlerde ise bu yıl seviyenin yüzde 50-60 civarında seyrettiğini kaydetti.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ GELECEK YIL ARTACAK

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu da adadaki turizm hareketliliğinin gelecek yıl daha da artmasını umut ettiklerini belirtti.