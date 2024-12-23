Goldman Sach, TCMB'nin faiz indiriminde aceleci olmamasını önerdi

Haber Merkezi

Anketler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 48,5'e çekeceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs ise piyasadaki genel beklentinin aksine aralık toplantısında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de tutacağını öngördü.

Goldman analistleri değerlendirmesinde, beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığını da dillendirdi.

İNDİRİM İÇİN ERKEN

Banka, TCMB'nin aralıkta olası bir faiz indiriminin erken bir indirim olacağını ifade etti.

Banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı 20 Aralık tarihli raporda, TCMB'nin Aralık toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağı öngörüldü.

Raporda tahminlerinin normatif analizlere dayandığını ifade eden ekonomistler, TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.

OCAK AYI FAİZ BEKLENTİSİ: 100 BAZ PUAN İNDİRİM

Banka, politika faizinde Ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de koruduklarını söyledi.

RAPORDA ASGARİ ÜCRET DETAYI

Goldman Sachs ekonomistleri, enflasyondaki yapışkanlık, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ve ocak ayında beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığı göz önüne alındığında, risklerin gevşeme döngüsüne daha da geç başlama yönünde kaldığını değerlendirdi.