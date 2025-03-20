Goldman Sachs: TCMB dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip

AA

Dün piyasalarda hareketlik olmuş, döviz ve altında sert yükselişler ve Borsa'da düşüşler yaşanmıştı.

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, bu konuda bir değerlendirmede bulunarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirtti.

Bankanın dün Türk piyasalarında satış baskısının ardından "Türk lirası ve TCMB faiz patikası" hakkındaki analizinde TCMB'nin faiz indirim döngüsüne ara vererek veya liranın değer kaybını yavaşlatarak dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğu vurgulandı.

“TCMB TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE”

Analizde, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılarak, merkez bankasının swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış gösterdiği ifade edildi.

“12 AY SONRASI İÇİN 42 LİRA OLAN DÖVİZ TAHMİNİMİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BİR NEDEN GÖRMÜYORUZ”

TCMB'nin nisan toplantısında 250 baz puanlık indirim öngörüsüne yönelik riskin "arttığının" ifade edildiği analizde, şunlar kaydedildi:

TCMB'nin ilk etapta liranın yükselmesine izin vermesi ve bizim görüşümüze göre faiz indirimlerini engellemediği sürece daha zayıf bir lirayı tercih etmesinin bileşimi lirayı çarşamba günkü kapanış seviyesine yakın bir yerde dengeleyeceğini gösteriyor. Bu noktada, 12 ay sonrası için 42 lira olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Bu nedenle enflasyon ve uzun vadeli faiz tahminlerimiz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz.

"YABANCI YATIRIMCININ SATIŞ BASKISI SINIRLI KALACAK"

Analizde, yabancı yatırımcıların ileriye dönük olası satış baskısının muhtemelen sınırlı kalacağının beklendiği ifade edilerek, son gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde sınırlı etkisi olacağı öngörüldü.