Goldman Sachs'tan euro, dolar, sterlin parite tahmini

Haber Merkezi

Dünya ekonomisi 2025'e hareketli girdi.

Paritedeki oynaklığın geleceği nokta merak ediliyor.

Goldman Sachs stratejistleri, dolar tahminlerini güncellerken altı ay içinde euronun dolar karşısında parite altında işlem göreceğini öngördü.

Aralarında Kamakshya Trivedi’nin de bulunduğu Goldman stratejistleri, yayımladıkları notta “Yeni gümrük tarifelerinin hayata geçirilmesi ve ABD ekonomisinin yüksek performansının devam etmesiyle doların önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 5 oranında yükselmesini bekliyoruz.” dedi.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Banka euro/doların önümüzdeki üç ay içinde paritede, altı ay içinde ise 0,97 seviyesinde işlem görmesini bekliyor.

STERLİN TAHMİNİ

Yükselen enflasyon beklentileri ve artan tahvil getirileri gölgesindeki İngiltere ekonomisi karşısında da Goldman stratejistleri, sterlin/dolar tahminini önümüzdeki altı ay için 1,32’den 1,22’ye geri çekti.

Öte yandan İngiltere ekonomisine ilişkin bütçe açığı endişeleri sterlin için manzarayı opsiyon piyasasında da karartıyor.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 8 KAYIP BEKLENTİSİ

Piyasa aktörleri sterlinde dolara karşı yüzde 8’e varan kayıpları fiyatlıyor.

Sterlin opsiyonlarına ilgi artarken bazı traderlar, kurun 1,12 altına düşeceğine yönelik işlem yaptı.

Candriam’da fon yöneticisi olan Jamie Niven “Bir tarafta İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimleri çok sınırlı bir şekilde fiyatlanırken, mali endişeler de sterlin açısından olumsuz.” yorumunu yaptı.