Gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

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Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde ABD'nin başta Çin olmak üzere ticaret ilişkisi yürüttüğü ülkelerle yaşadığı gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün ABD ile Çin'in üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerden alınan olumlu sinyaller piyasalardaki stresin azalmasına yardımcı olurken bu durum pay piyasalarının yükselmesini sağladı.

Tarife gerilimleri küresel ölçekte başlıca belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, bu durumun başta enflasyon olmak üzere ekonomiye dair birçok temel göstergeyi etkileyebileceğine yönelik değerlendirmeler öne çıkıyor.

ABD TÜFE VERİSİ

Analistler, tarifelerin enflasyonla mücadelede bugüne kadar sağlanan kazanımları tehlikeye atabileceğini belirterek, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin önemli olduğunu söyledi.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,1880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,1870'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASANIN GÜNDEMİ

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, mayıs ayı federal bütçe dengesi