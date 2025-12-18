Gözler altında! 18 Aralık'ta altın ve dövizde son durum

- Altın fiyatları dalgalanırken, gram altının tekrar 6 bin lira eşik değerini geçmesi bekleniyor.
- Fed'in politika faizine dair belirsizlikler sürerken, dolar/TL kuru 42,7535'ten işlem görüyor.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e düşürdü.
Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecine yönelik belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyrine devam ediyor.
Ons altın 4 bin 334 dolardan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ
Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş ise dün 66,89 doları görerek rekor seviyelere çıkarken, yeni günde altına paralel yüzde 0,2 düşüşle 66,31 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 955 lira
Çeyrek altın: 10 bin 98 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 143 lira
Tam altın: 40 bin 391 lira
Yarım altın: 20 bin 196 lira
DOLAR ENDEKSİ
Fed'in politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerden beslenen dolar endeksi dün yüzde 0,2 yükselişle 98,4 seviyesinde kapanırken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.
YURT İÇİNDE TCMB'NİN PPK TOPLANTI ÖZETİ TAKİP EDİLECEK
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 11.286,81 puandan tamamladı.
Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çektiği toplantının özeti takip edilecek.
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazandı.
DÖVİZ
Dolar/TL, dün 42,7190'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,7535'den işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,7535 lira
Euro: 50,3126 lira
Sterlin: 57,3490 lira