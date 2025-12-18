Gözler altında! 18 Aralık'ta altın ve dövizde son durum Altın fiyatları yükselişini sürdürürken zirvede dalgalanmalar yaşıyor. Kısmi düşüş ve yükselişler yaşayan gram altında, 6 bin eşiğinin tekrar geçmesi bekleniyor.

Fed'in politika faizine dair belirsizlikler sürerken, dolar/TL kuru 42,7535'ten işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e düşürdü. Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecine yönelik belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyrine devam ediyor. Ons altın 4 bin 334 dolardan alıcı buluyor. GÜMÜŞ Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş ise dün 66,89 doları görerek rekor seviyelere çıkarken, yeni günde altına paralel yüzde 0,2 düşüşle 66,31 dolardan işlem görüyor. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 955 lira Çeyrek altın: 10 bin 98 lira Cumhuriyet altını: 41 bin 143 lira Tam altın: 40 bin 391 lira Yarım altın: 20 bin 196 lira DOLAR ENDEKSİ Fed'in politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerden beslenen dolar endeksi dün yüzde 0,2 yükselişle 98,4 seviyesinde kapanırken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor. YURT İÇİNDE TCMB'NİN PPK TOPLANTI ÖZETİ TAKİP EDİLECEK Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 11.286,81 puandan tamamladı. Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çektiği toplantının özeti takip edilecek. BORSA İSTANBUL Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazandı. DÖVİZ Dolar/TL, dün 42,7190'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,7535'den işlem görüyor. DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 42,7535 lira Euro: 50,3126 lira Sterlin: 57,3490 lira

