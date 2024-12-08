Gözler asgari ücret zammında! Görüşmeler salı günü başlıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği asgari ücret görüşmeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, şöyle konuştu: