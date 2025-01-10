Gram altın 3 bin liranın üzerinde! 10 Ocak'ta altın, döviz, Borsa

AA & Ensonhaber

Altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı risklerin devam etmesi ve güvenli liman varlıklara yönelimin artmasıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 674 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde ise gram altın 3 bin 46 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 46 lira

Çeyrek altın: 5 bin 165 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 49 lira

Tam altın: 20 bin 648 lira

Yarım altın: 10 bin 331 lira

22 ayar bilezik: 2 bin 863 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,3300'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4371 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,4371 lira

Euro: 36,4866 lira

Sterlin: 43,4815 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yatay seyirle 76,9 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören para birimi Bitcoin 94 bin 32,9 dolardan işlem görüyor.