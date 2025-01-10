Gram altın 3 bin liranın üzerinde! 10 Ocak'ta altın, döviz, Borsa

Altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı risklerin devam etmesi ve güvenli liman varlıklara yönelimin artmasıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 674 dolar seviyesinde bulunuyor.
Yurt içinde ise gram altın 3 bin 46 liradan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 46 lira
Çeyrek altın: 5 bin 165 lira
Cumhuriyet altını: 21 bin 49 lira
Tam altın: 20 bin 648 lira
Yarım altın: 10 bin 331 lira
22 ayar bilezik: 2 bin 863 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,3300'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4371 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 35,4371 lira
Euro: 36,4866 lira
Sterlin: 43,4815 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da yatay seyirle 76,9 dolardan işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan tamamladı.
BITCOIN
Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören para birimi Bitcoin 94 bin 32,9 dolardan işlem görüyor.
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