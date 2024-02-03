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Gram altında yeni rekor: 2 bin liraya dayandı

Gram altında yeni rekor: 2 bin liraya dayandı Fed'in faiz indirimine kısa zaman sonra geçmeyeceği açıklamaları yatırımcıları altına yöneltti. Ons altın değeri 2 bin 35 dolara kadar çıkarken, iç piyasada da gram altın 1999,741 liraya gelerek 2 bin liraya dayandı.