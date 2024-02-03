Gram altında yeni rekor: 2 bin liraya dayandı

AA
Altın fiyatları yurt dışında ve içinde birbirine paralel olarak yükselmeye devam ediyor.
Altın fiyatlarındaki artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakması ve haziran ayına kadar da indirime gitmeyeceği yönündeki açıklamalarının ertesinde ivme kazandı.
Ons altın 2 bin 35 dolardan işlem görüyor.
Altın yatırımı yapanlar, düğünü olanlar ve hediyelik altın takı alacaklar altın fiyatlarını merakla takip ediyor.
Altın fiyatları
İşte, yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları:
Gram altın: 1.999 lira
Çeyrek altın: 3 bin 391 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 816 lira
Tam altın: 13 bin 564 lira
Yarım altın: 6 bin 782 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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