Gram ve çeyrek altın düştü! 14 Kasım'da piyasalar

Haber Merkezi

ABD'de enflasyon ekim ayında, aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

ABD'nin enflasyonunun varlıklar üzerinde nasıl bir etkiye neden olacağı merak ediliyordu.

Altının ilk tepkisi düşüşe devam etmek yönünde oldu.

ALTIN NİYE DÜŞTÜ?

Altın, ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla geriledi. Trump, barışçıl bir politika vadetti. Seçim belirsizliğinin geçmesi ile birlikte bu tavır, "güvenli liman"ın cazibesini ortadan kaldırdı.

Doların güçlenmesi de emtialar üzerinde bir baskı oluşmasına neden oldu.

ONS ALTIN

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda 2 bin 552 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 822 lira

Çeyrek altın: 2 bin 822 lira

Cumhuriyet: 19 bin 495 lira

Tam altın: 19 bin 137 lira

Yarım altın: 9 bin 370 lira

DÖVİZ FİYATI

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3580'den kapanırken, yeni günde bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altında 34,3430'dan işlem görüyor.

Dolar: 34,3512 lira

Euro: 36,3707 lira

Sterlin: 43,7308 lira

BIST 100

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

BITCOIN

Seçim sonuçlarının ardından rekorlar kıran Bitcoin, 93 bin doları test ederek tarihin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 89 bin 501 dolarda dengelendi.

BRENT PETROL

Emtia tarafında, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 71,9 seviyesinde bulunurken, son beş işlem gününde gerileyen bakırın libresi 4,02 dolardan işlem görüyor.