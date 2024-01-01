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Gramajı düştü, fiyatı arttı! Balıkesir’de ekmek 8 lira oldu

Gramajı düştü, fiyatı arttı! Balıkesir’de ekmek 8 lira oldu Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Bursa'da da 250 gram ekmek fiyatı 10 lira oldu.