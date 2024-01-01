Gramajı düştü, fiyatı arttı! Balıkesir’de ekmek 8 lira oldu

Yeni yılda ilk ekmek zammı haberi Balıkesir'den geldi.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti.
210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirildi ve fiyatı da 8 liraya çıktı
Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.
Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.
Bursa'da 250 gram ekmek 10 lira
Yılın son günü de Bursa’da simit fiyatlarına gelen zammın ardından ekmeğe de zam geldi. Bugünden itibaren 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.
Bursa'da en son 13 Temmuz 2023’te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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