GSS borçlarına af geliyor: 3,1 milyar TL’lik borç silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir af düzenlemesi yolda.

Hükümet, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için hem erteleme hem de geçmiş yıllara ait borçların silinmesini içeren kapsamlı bir çalışma başlattı.

TBMM'YE SUNULACAK

Hazırlanan düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine dahil edilmesi bekleniyor.

10 MİLYON VATANDAŞIN BORCU ERTELENİYOR

Yeni yasal düzenleme ile yaklaşık 10 milyonu aşkın vatandaşın toplam 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek.

Düzenlemenin en somut adımı, geçmişe dönük borçların silinmesi oldu.

3 MİLYARIN ÜZERİNDE BORÇ SİLİNECEK

1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik GSS prim borcu tamamen silinecek.

Bu silinecek tutarın 554 milyon TL’si ana para, geri kalan 2.574 milyar TL’si ise gecikme cezası ve zammından oluşuyor.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni af düzenlemesi, özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükü altında kalan vatandaşları hedef alacak.

2012 yılında zorunlu olarak yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını veya devlet tarafından primlerinin karşılanmasını öngörüyor.